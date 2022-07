Arp-Musem zeigt Werke von Berlinde De Bruyckere

Das Arp-Museum Rolandseck in Remagen zeigt seit Sonntag Werke der belgischen Künstlerin Berlinde De Bruyckere. Sie gilt als eine der international bedeutendsten Bildhauerinnen der Gegenwart. In ihrem Schaffen spielt nach Angaben der Aussteller der Mensch mit seinen physischen und seelischen Verwundungen eine zentrale Rolle. Die 36 gezeigten Werke der Ausstellung "Becoming the figure" berührten die Betrachtenden in ihrer Verletzlichkeit und Melancholie und bewegten sich zwischen Vitalität und Tod, Harmonie und Deformation. Die Ausstellung wird noch bis zum 8. Januar 2023 im Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck gezeigt.