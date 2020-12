Für das kommende Jahr hat das Arp-Museum in Remagen-Rolandseck sechs neue Ausstellungen angekündigt. Höhepunkt des Museumsjahres soll eigenen Angaben zufolge im Sommer eine Ausstellung von Rodin und Arp mit etwa 100 Werken aus der ganzen Welt werden. Im Corona-Jahr 2020 schreibt das Arp-Museum in Remagen-Rolandseck schwarze Zahlen. Grund dafür seien verhältnismäßig hohe Besucherzahlen vor dem Lockdown und Kosteneinsparungen, wie etwa durch verschobene Ausstellungen, sagte Museumsdirektor Oliver Kornhoff. So hätten in diesem Jahr rund 44.000 Besucher die Ausstellungen rund um die surrealistischen Künstler Dalí und Arp besucht. Das sind nach Angaben des Museums nur 6.000 weniger als im Vorjahr.