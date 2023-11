ARD Jugendmedientag im SWR: Was kann ChatGPT?

Beide stehen ganz vorn in unserem Grundgesetz. Warum eigentlich? Wie frei können Journalist:innen wirklich berichten und Menschen ihre Meinung sagen, bei uns und in anderen Ländern? Spannende Fragen an die Auslands-Korrespondentinnen Natalie Amiri (Iran) und Ina Ruck (Russland). Wo sind die Grenzen der Freiheit und was, wenn Meinung zu Hass wird? Welche Rechte und Pflichten haben Youtube und Co? Darüber diskutieren Juristin Johanna Willmann und Community-Managerin Anne Hemmes, Moderation Nadine Hadad und Sebastian Bayerl.