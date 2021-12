In Ransbach-Baumbach im Westerwald ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Arbeiter reinigte von einer Hebebühne aus Regenrinnen am Dach einer Firma. Beim Zurückfahren der Bühne fuhr die Plattform unter einer Hochspannungsleitung durch. Weil dabei der Abstand zu gering war, bildete sich laut Polizei ein Lichtbogen, mit dem der im Korb stehende Arbeiter in Kontakt kam. Der Mann verlor das Bewusstsein und wurde am Boden sofort wiederbelebt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.