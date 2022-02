Apothekerin beklagt Chaos beim Ausstellen von Impfzertifikaten

In die Apotheke gehen und sich einfach ein Impfzertifikat ausstellen lassen? Das klingt einfach, kann in der Praxis aber zum Problem werden, sagt eine Apothekenmitarbeiterin aus dem Westerwald.

Susanne Lambrecht (Name geändert) arbeitet in einer Apotheke im Westerwald. Sie kritisiert, dass es mittlerweile zahlreiche verschiedene Konstellationen gibt, wie man Impf- und Genesen-Zertifikate ausstellen kann. Da sei es kaum noch möglich, den Überblick zu behalten. Das Problem: In den Apotheken müssten je nach Konstellation, also beispielsweise ob geimpft, geboostert oder genesen, verschiedene Zahlen-Codes im Computersystem ausgewählt werden, um den Kunden das passende Zertifikat auszustellen.

Diese Eingabemaske gibt es in den Apotheken, um Impf- und Genesenen-Zertifikate auszustellen. SWR

Impfzertifikat im Zweifel zum Vorteil des Kunden

Die Westerwälderin blickt da nicht mehr durch. Sie sagt, sie stelle die Zertifikate derzeit nach bestem Wissen und Gewissen aus. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass dabei Fehler passierten. "Ich mache das im Zweifel immer zum Vorteil des Kunden, damit der möglichst lange als geimpft oder genesen gilt", sagt Lambrecht. Es gebe zwar eine Ausfüllhilfe der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Trotzdem blieben Fragen offen.

Kombinationen sorgen für Verwirrung bei Impfzertifikaten

Mittlerweile gebe es viele verschiedene Fall-Konstellationen, wie Bürgerinnen und Bürger ihren Impf- oder Genesenen-Status nachweisen können, so die Apothekenmitarbeiterin. So seien viele Menschen nicht einfach mit immer demselben Impfstoff geimpft worden, sondern vielleicht sogar mit drei verschiedenen Impfstoffen. Oder: Jemand hat eine Erstimpfung bekommen, sich danach infiziert, dann eine Zweitimpfung bekommen und sich dann aber womöglich erneut mit dem Corona-Virus infiziert. So jemand gilt dann als geimpft, genesen, geimpft, genesen.

So entstehen zahlreiche unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, die in den jeweiligen Impf- oder Genesenen-Zertifikaten dargestellt werden müssen. Hinzu kommt, dass es immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Auch das müsse berücksichtigt werden. Beispielsweise wurde kürzlich beschlossen, dass eine einmalige Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff keinen vollen Impfschutz mehr bietet.

Hilfe beim Austellen der Corona-Impfzertifikate

Ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) bestätigt auf SWR-Nachfrage, dass es beim Ausstellen der Zertifikate zu Verwirrungen kommen kann. "Wir passen unsere Handlungsempfehlungen aber stets an und bringen sie auf den neuesten Stand", so der Sprecher. Damit müssten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken vertraut machen. Es sei aber auch klar, dass das für die Apotheken nicht immer zufriedenstellend ist.

Auf das Auslesen und Anzeigen der hochgeladenen Impf- und Genesenen-Zertifikate in der Corona-Warn-App oder Cov-Pass-App hätten die Apotheken ohnehin keinen Einfluss. Die ABDA empfiehlt deshalb, alte Zertifikate nicht aus den Apps zu löschen oder diese als Papierausdruck bei sich zu führen, um bei Bedarf den eigenen Status dokumentieren zu können.