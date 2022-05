Land will Apollofalter vorm Aussterben retten

Der Mosel-Apollofalter ist vom Aussterben bedroht. Das Land Rheinland-Pfalz hat deshalb 160.000 Euro in die Hand genommen, um ihn zu retten. Zu den Maßnahmen gehört auch ein intensives Monitoring.

Daniel Müller steht mit dem Fernglas bei Kobern-Gondorf auf einem Feldweg und blickt Richtung Hang. Hinter ihm donnern Güterzüge vorbei, aber sein Blick geht stur geradeaus. Das Fernglas schwenkt langsam von rechts nach links, von oben nach unten. Der Student sucht nach den Lebenszeichen eines der berühmtesten Bewohnern des Flusstals: dem Mosel-Apollofalter. Die seltene Unterart des Apollofalters lebt nur zwischen Bremm und Winningen - und er ist vom Aussterben bedroht.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums habe es 2015 noch fast 2.000 Apollofalter an der Mosel gegeben, im vergangenen Sommer nur noch 100. Das Land hat den Kreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz deshalb rund 160.000 Euro für Projekte zur Rettung des Mosel-Apollofalters zur Verfügung gestellt.

Dazu gehört auch ein intensives Monitoring. Daniel Müller gehört zu der Gruppe von Männern und Frauen, die derzeit in den bekannten Verbreitungsgebieten des Schmetterlings unterwegs sind. Ihre Aufgabe: Finden, Zählen und Dokumentieren.

Großer Falter mit besonderem Flugbild

Anfang Juni hat Daniel Müller den ersten Falter in diesem Jahr durch sein Fernglas erspäht: "Der Mosel-Apollo ist ein sehr großer Falter mit markanter Zeichnung und einem ganz besonderen Flugbild - wenn man den einmal gesehen hat, kann man ihn eigentlich nicht verwechseln."

Bisher hat er jedoch erst einige wenige Exemplare gesichtet. Die Suche ist zäh - aber nicht so zäh wie die Suche nach den Raupen. Damit hatten die Forscher nämlich schon im Mai begonnen.

"Er ist jetzt beinahe ausgestorben und wir haben es gar nicht richtig gemerkt."

"Wir haben 50 Stunden investiert und eine einzige Raupe entdeckt", berichtet Jörg Hilgers. Der Biologe leitet das Monitoring des Mosel-Apollofalters. Angesichts der mageren Raupen-Ausbeute war er froh, als die ersten Apollofalter gesichtet wurden. Vor 20, 25 Jahren sei es noch einfach gewesen, einen der imposanten weißen Falter mit den roten Punkten auf den Flügeln zu entdecken. Heute sei es quasi wie ein "Sechser im Lotto", einen zu finden. "Er ist jetzt beinahe ausgestorben und wir haben es gar nicht richtig gemerkt."

Lebensraum der Apollofalter hat sich verändert

Hauptgrund für den Rückgang der Population ist laut Hilgers der Klimawandel. Die Trockenheit der vergangenen Jahre habe zu einer Veränderung des Lebensraums der Falter geführt, der sich vor allem an offenen Felshängen wohlfühlt. Flächen seien zugewachsen und es gebe weniger Blütenangebot für die Falter: "Die Tiere werden nicht so alt und können sich nicht so gut reproduzieren", erklärt Hilgers.

Artenschutzprojekte in Zusammenarbeit mit Winzern

Um den Faltern zu helfen, wurden in den vergangenen Monaten im Apollo-Verbreitungsgebiet im unteren Moseltal verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Dabei haben Verbands- und Ortsgemeinden gemeinsam mit Winzerbetrieben zusammengearbeitet. So wurden beispielsweise verbuschte Flächen in den Steillagen gerodet, spezielle Nektarpflanzen angepflanzt und kleine Biotope für die Schmetterlinge angelegt. Eine solche "Tankstelle" für die Falter ist laut Hilgers beispielsweise in Kobern-Gondorf entstanden.

Jörg Hilgers an einer der "Tankstellen", die extra für den Apollofalter angepflanzt wurden. Hier finden sich die Lieblingsblumen der seltenen Schmetterlinge. SWR

Ob die Maßnahmen helfen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Aber erstmal wird fleißig weitergezählt. Wer einen Mosel-Apollofalter zu Gesicht bekommen will, für den hat Hilgers einen Tipp: "Am besten um die Mittagszeit bei gutem Wetter auf die Lauer legen - der Apollofalter ist nämlich ein Sonnenanbeter." Auch Daniel Müller wird in den nächsten Wochen wieder öfters am Bahngleis in Kobern-Gondorf stehen und mit dem Fernglas in die Weinberge schauen, in der Hoffnung auf einen Sechser im Lotto.