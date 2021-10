Region Koblenz: Kleine Apfelernte, hohe Qualität

per Mail teilen

Die Obstbauern in der Region Koblenz haben in diesem Jahr deutlich weniger Äpfel als in den Vorjahren geerntet. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Obstbau des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau ist die Qualität aber gut. Der viele Regen habe für mehr Pilzkrankheiten gesorgt, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Obstbau, Norbert Schäfer. Allerdings sei das viele Wasser auch gut für die Bäume gewesen. Nach den letzten Trockenjahren hätten sie sich erholt. Das erkläre die gute Qualität. Die Apfelplantagen im Kreis Ahrweiler seien von der Flut nicht zerstört worden, weil sie auf den Höhen stehen.