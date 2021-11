Nach Brandserie in Burgen: Gemeinde will Videoüberwachung

per Mail teilen

Nach der Brandserie in Burgen will die Gemeinde eine Videoüberwachung für den Ort im Kreis Mayen-Koblenz beantragen. Dafür plädierte die Mehrheit bei einer Bürgerversammlung am Dienstagabend.

Rund 130 Menschen waren am Dienstagabend in den Bürgersaal gekommen. Dabei forderten mehrere Menschen eine Videoüberwachung für den Ort. Ein Stimmungsbild ergab schließlich eine Mehrheit für diesen Vorschlag. Ortsbürgermeister Fritz Martin Bär (FWG) sagte darauf: "Wir machen den Antrag! Wir werden das jetzt einleiten."

VG Rhein-Mosel kann Videoüberwachung in Burgen zulassen

Bruno Seibeld (FWG), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, ging in der Bürgerversammlung am Dienstagabend zunächst davon aus, dass ein solcher Schritt wegen des Datenschutzes richterlich angeordnet werden müsse. Inzwischen habe er sich aber erkundigt, sagte er am Mittwoch dem SWR. Die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel als Ordnungsbehörde könne die Videoüberwachung in begründeten Fällen zulassen und anordnen.

Bedingung sei aber, dass aus Datenschutzgründen die Bereiche mit Hinweisschildern kenntlich gemacht werden, die per Video überwacht werden. Seibeld sagte weiter, er werde das jetzt mit der Ortsgemeinde besprechen und die Überwachung anordnen, wenn von der Ortsgemeinde gewollt sei.

Polizei und Feuerwehr: Keine neuen Erkenntnisse zur Brandserie

Zuvor hatten Vertreter von Politik, Polizei und Feuerwehr zu den Besuchern der Bürgerversammlung gesprochen. Neuigkeiten gab es allerdings nicht. Die Polizei sicherte weiterhin zu, Präsenz zu zeigen und mit Hochdruck zu ermitteln, damit die Menschen sich wieder sicher fühlen könnten.

Viele Menschen vor Ort sind sehr beunruhigt durch die Brandserie in ihrem Heimatort. Sie äußerten gegenüber dem SWR das Gefühl von Hilflosigkeit und Angst. Niemand wisse, ob nicht in der nächsten Nacht erneut ein Haus in Flammen aufgehe.

Auch Ortsbürgermeister Bär hatte zuletzt bestätigt, dass die Stimmung im Dorf momentan gedrückt sei. Vor allem ältere Menschen, die teilweise allein in ihren Häusern lebten, seien nervlich angespannt und hätten Angst, sich nachts schlafen zu legen.

Mehr Polizei-Präsenz in Burgen

Nach Angaben der Kriminalpolizei Koblenz fährt die Polizei seit Freitag kontinuierlich Streife und hat am Wochenende vor Ort weiter wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Die Vermutung, dass eine kurz vor dem Brand vergangene Woche ausgefallene Straßenlaterne manipuliert worden sein könnte, bestätigte sich indessen nicht.

Wie Bürgermeister Bär dem SWR sagte, handele es sich bei dem Ausfall der Laterne nach bisherigem Kenntnisstand - und nach Messungen des Energieversorgers - um ein defektes Erdkabel. Das solle nun mit einem Messwagen noch genauer untersucht werden. Ziel sei es, die gebrochene Stelle zu lokalisieren und zu reparieren. Bis dahin ruft er alle Bürgerinnen und Bürger in Burgen auf, nachts ihre Außenbeleuchtung brennen zu lassen.