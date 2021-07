Feuerwehrleute im Stress: In der Verbandsgemeinde Adenau sind unzählige Keller vollgelaufen, Bäume umgestürzt und Straßen überflutet. Auch sonst gibt es viele Einsätze.

In der ganzen Verbandsgemeinde Adenau im Kreis Ahrweiler sind viele kleine Bäche über die Ufer getreten, etwa der normalerweise beschauliche Schlierbach oder der Hahnebach. Sie haben sich in reißende Flüsse verwandelt. Sie münden in die Ahr und verstärken dort das Hochwasser.

Nach Polizeiangaben sind überall die Rettungskräfte im Einsatz. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden. In Müsch ist momentan die Ortsdurchfahrt, die B258, gesperrt.

Einsätze auch in Mayen und Koblenz

In Mayen meldet die Polizei einen Baum, der in der völlig aufgeweichten Erde umgestürzt ist. Zudem wurde in Mayen die Tiefgarage der Polizeistation mit Sandsäcken gesichert. In Koblenz baut die Feuerwehr gerade im Stadtteil Neuendorf Hochwasserschutzwände auf, im Stadtteil Ehrenbreitstein wurden alle vier Hochwasserschutztore geschlossen.

In Neuwied werden Deichtore dicht gemacht

In Neuwied will die Feuerwehr am Donnerstag die drei Deichtore am Rhein schließen. Zudem warnt Wilfried Hausmann von den Stadtwerken Neuwied davor, dass auch dort kleine Bäche nach dem Starkregen deutlich anschwellen können - etwa der Buchbach im Stadtteil Rodenbach.

Der Experte für Überflutungsvorsorge bittet deshalb die Anwohner, keine Gegenstände in Ufernähe zu lagern, die weggeschwemmt werden könnten. Denn Treibgut könnte sich vor den Rohren stauen und den Abfluss der Wassermassen verhindern.