Zweiradevent "Anlassen" findet wetterbedingt nicht statt

per Mail teilen

Aufgrund der Wettervorhersage mit Regen und tiefen Temperaturen hat die Betreibergesellschaft des Nürburgrings beschlossen, dass die Veranstaltung "Anlassen" am Sonntag nicht stattfindet. Ein zeitnaher Ersatztermin konnte nicht gefunden werden. Die Veranstaltung "GLP Gleichmäßigkeitsprüfung" von Samstag findet ebenfalls nicht statt. Die Verantwortlichen bedauern die alternativlose Absage zutiefst. Nach den Corona-bedingten Ausfällen von "Anlassen" in den vergangenen beiden Jahren habe sich das Team der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG darauf gefreut, die traditionelle Veranstaltung endlich wieder ohne Einschränkungen durchführen zu können.