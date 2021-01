Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen einen jungen Mann aus dem Kreis Altenkirchen Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wird ihm versuchter Totschlag vorgeworfen. Ende Oktober vergangenen Jahres sei der Mann in Alsdorf mit einem Messer auf einen Polizisten zugelaufen. Eine an dem Einsatz beteiligte Polizistin habe daraufhin auf den Mann geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft befindet sich der Mann seitdem in Untersuchungshaft. Er gebe an, dass er an dem Tag Alkohol getrunken habe und sich nicht mehr an das Geschehen erinnern könne.