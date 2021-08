Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen einen Mann Anklage wegen des Verdachts des Totschlags erhoben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Syrer im Juni einen Landsmann in einem gemeinsam bewohnten Haus in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz mit einem Messer mehrfach in die Brust gestochen und ihn dabei tödlich verletzt haben. Die beiden seien vorher in Streit geraten, warum ist nicht klar. Der 27-Jährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus.