Verdacht des sexuellen Missbrauchs: Anklage gegen früheren Kita-Mitarbeiter erhoben

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen ehemaligen Mitarbeiter einer Kindertagesstätte im Kreis Mayen-Koblenz wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird dem 33-Jährigen sexueller Missbrauch in 16 Fällen vorgeworfen, in zwei Fällen davon schwerer Missbrauch. Laut Anklage soll der Mann, der seit 2014 in der Kita beschäftigt war, ab Anfang 2020 fünf Kinder missbraucht haben. Sie waren den Angaben zufolge damals zwischen drei und sechs Jahre alt. Der Vater eines fünfjährigen Kindes hatte laut Staatsanwaltschaft im Juli bei der Polizei Strafanzeige gegen den Mann erstattet. Wenige Tage später sei er festgenommen worden, die Ermittler hätten auf seinem Computer fast 30 Videos und Fotos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern sichergestellt. Der Beschuldigte hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt. Er befinde sich derzeit weiter in Untersuchungshaft.