Der Koblenzer Arbeitsrechtler Sebastian Dormeyer sagt: "Wichtig ist einfach, dass ich nichts mache, was schlecht für meine Genesung wäre." Entsprechend hängt von der Erkrankung ab, was krankgeschrieben geht und was nicht. Wer eine Grippe habe, könne beispielsweise meist nötige Besorgungen machen oder Kinder von der Schule abholen. Es gebe auch Fälle, bei denen sogar eine Reise in Ordnung sei - etwa wenn dies bei psychischen Erkrankungen helfe. In solchen Extremfällen hält Dormeyer es für ratsam, das ganz offen mit dem Arbeitgeber abzuklären, um Irritationen (etwa bei Urlaubsfotos) vorzubeugen. Grundsätzlich sei es ratsam, mit einem Arzt oder einer Ärztin abzusprechen, was gut für die Genesung sei und was nicht. Und auch wenn eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst am dritten Krankheitstag erforderlich ist, könne ein früheres Einreichen Misstrauen vorbeugen.