Die Stadt Koblenz macht im Hinblick auf die kalte Jahreszeit auf mehrere Hilfsangebote für Obdachlose in der Stadt aufmerksam. Nach Angaben der Stadt bietet unter anderem die Arbeiterwohlfahrt Schlafplätze im Übernachtungsheim an. Ab Ende November sei auch der Kältebus wieder unterwegs und verteile warme Getränke und Decken an obdachlose Menschen. Die Stadt hatte zu Beginn des Jahres diskutiert, ob sogenannte Ulmer Nester im Stadtgebiet aufgestellt werden sollen. Laut Stadt seien solche Schlafkapseln für Obdachlose nicht notwendig. Die Stadt ruft Bürgerinnen und Bürger außerdem dazu auf, Obdachlosen in Notsituationen zu helfen und gegebenenfalls Polizei oder Ordnungsamt zu kontaktieren.