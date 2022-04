Angeblicher Kinderarzt verurteilt

Das Landgericht Koblenz hat einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt, weil er eine Mutter zu sexuellen Handlungen an ihrem Kind angestiftet hatte. Außerdem soll er kinderpornografische Fotos und Videos gesammelt und verbreitet haben. Der Mann nahm das Urteil ruhig entgegen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 28-Jährige bei der Mutter als Kinderarzt ausgegeben hatte und sie aufgefordert hatte, sexuelle Handlungen an ihrem Kind durchzuführen und zu filmen. Das tat sie und schickte die Videos an den Angeklagten. Nach Meinung der Richter ist der Anstifter dem Täter gleich zu bestrafen. Ohne die expliziten Anweisungen des Angeklagten per Chat wäre die Frau zu der Tat vermutlich nicht entschlossen gewesen, hieß es. Die Mutter des Fünfjährigen sitzt laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft im Saarland.