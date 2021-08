Charles Bukoswki gilt als einer der berühmtesten Söhne Andernachs. 2020 wäre er 100 Jahre alt geworden. Wegen Corona fielen alle Feierlichkeiten aus - ab Freitag werden sie nachgeholt.

Am Freitagnachmittag wird nachträglich die Sonderausstellung zu Ehren von Charles Bukowski eröffnet, die eigentlich schon 2020 im Stadtmuseum geplant war - zum 100sten Geburtstag. Jetzt öffnet sie ein Jahr später und steht deshalb unter dem Motto "Bukowski 100 plus". Außerdem wird am Freitag auch ein Teil der Rheinanlagen in "Charles-Bukowski-Ufer" umbenannt.

Das Konzept der Ausstellung wurde von der Stadtbücherei Andernach gemeinsam mit der Charles-Bukowski-Gesellschaft erarbeitet. Sie hat auch einen Großteil der Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung wird bis zum 31. Oktober 2021 gezeigt. Führungen werden auf Anfrage in der Stadtbücherei angeboten. Am Geburtstag von Charles Bukowski, am 16. August, gibt es abends eine Lesung am "neuen" Charles-Bukowski-Ufer.

Charles Bukowski verkaufte Millionen Bücher

Die Mutter von Charles Bukowski, Katharina Fett, stammte aus Andernach. Hier lernte sie auch seinen Vater kennen, einen US-amerikanischen Soldaten, der nach des Ersten Weltkrieges als Besatzungssoldat in die Stadt gekommen war.

1923 zog die junge Familie von Andernach nach Los Angeles. Charles Bukowski war damals drei Jahre alt. In den USA wuchs er in ärmlichen Verhältnissen mit einem Vater auf, der sich regelmäßig betrank und seinen Sohn körperlich misshandelte. Einen Einblick in seine Kindheit und Jugend gab er in dem Roman "Das Schlimmste kommt noch", der im Original "Ham on Rye" heißt.

Dieses Portrait von Charles Bukowski hat Markus Bäcker 2020 mit Kaffee gemalt. Markus Bäcker

1978 erstmals Besuch in Andernach

Bukowski gilt vielen als Mythos und Kult und war insbesondere in Europa sehr erfolgreich. Allein in Deutschland verkaufte er mehr als vier Millionen Bücher. Charles Bukowski selbst hat dabei das Bild des saufenden und krakeelenden Genies nach Kräften gefördert.

Das Geburtshaus von Charles Bukowski in Andernach SWR

Auf seiner ersten Reise nach Deutschland besuchte Charles Bukowski 1978 auch seine Geburtsstadt Andernach und traf dabei seinen damals 90-jährigen Onkel und seinen Cousin Heinrich. Zusammen mit einem Kamerateam verbrachte er damals einige Tage in der Bäckerjungenstadt. Diese Reise unter anderem durch Deutschland ist die Grundlage für sein Werk "Die Ochsentour".