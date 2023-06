Andernach feiert mit einem bunten Fest seine "Essbare Stadt"

per Mail teilen

Die Stadt Andernach erwartet am Sonntag wieder viele Besucher zu ihrem Fest "Andernach schmeckt". Dabei geht es laut Veranstalter vor allem um nachhaltigen und regionalen Genuss.

"Es soll überall duften und schmecken in Andernach", sagt Citymanager Dustin Heip. Der Fokus bei "Andernach schmeckt" liege in diesem Jahr ganz klar auf dem Thema "Essbare Stadt" und weniger auf Kramermarkt und Fahrgeschäfte, so Heip weiter.

Deshalb sei es auch wichtig gewesen, Gastronomen aus der Stadt und regionale Erzeuger für das Stadtfest zu gewinnen. Dabei sei man auf eine große Bereitschaft gestoßen, so der Citymanager.

Viele Angebote auch für Kinder bei "Andernach schmeckt"

Das Fest beginnt um 11.00 Uhr in der gesamten Innenstadt. Laut Programm gibt es einen Slow-Food-Markt und viele Infos rund um das Thema "Essbare Stadt" - und passend dazu Führungen, die an der Tourist-Information starten. Im Schlossgarten präsentiert die Perspektive gGmbH die "Essbare Stadt" mit einem kleinen Streichelzoo, historischen Traktoren und frisch zubereiteten Speisen. Darüber hinaus sind die Andernacher Geschäfte von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Junge Salatpflanzen der Permakultur Andernach zum Mitnehmen

Bei der Aktion "Essbare Stadt zum Mitnehmen" können junge Gärtnerinnen und Gärtner Salatpflänzchen der Permakultur Andernach in torffreier Hochbeet-Erde mit nach Hause nehmen. Kinder lernen dort spielerisch, wie aus Grünschnitt aus der Region mittels sinnvollen Upcyclings ein hochwertiges Pflanzsubstrat entsteht.