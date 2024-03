Die Polizei in Adernach hat einen Hasen vor dem Überfahren gerettet - und zwar einen weißen Kuschelhasen. Das Stofftier war mit zwei Luftballons unterwegs. Und sucht jetzt seinen Besitzer.

Für die Polizisten begann die unerwartete Begegnung mit dem Osterhasen als Routine-Einsatz: Am Karsamstag wurde den Beamten eine Gefahrenstelle auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz - Höhe Kettig gemeldet. Erwartet hatten die Polizisten daher ein Brett, einen Spanngurt oder Ähnliches.

Was sie dann aber vorfanden, verblüffte die Beamten: Ein kleiner weißer Stoffhase mit zwei rosa-farbenen Luftballons saß am Einsatzort "und schien auf der B9 völlig orientierungslos zu sein", so der Eindruck.

Schutzgewahrsam und Belehrung für den Hasen

"So wurde er kurzerhand in polizeiliches Schutzgewahrsam genommen und sicher zur Polizeidienststelle verbracht", teilt die Polizeiinspektion in ihrer Pressemeldung mit. Belehrt worden sei der Hase auch noch: "Außerdem wurde ihm erklärt, dass er seine Ostereier besser auf einer Wiese oder in einem Garten, statt auf der gefährlichen B9 verstecken soll", schreibt die Andernacher Polizei weiter.

Wer kennt diesen kleinen weißen Hasen? Er wartet noch in der Polizeiinspektion Andernach. Polizeiinspektion Andernach

Ende gut - alles gut? Für den kleinen weißen Hasen noch nicht ganz. Auf der Polizeistation wartet er jetzt auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin. "Damit das Osterfest für den Verlierer oder die Verliererin trotzdem fröhlich verlaufen kann, darf der Hase gerne auf der Polizeiinspektion Andernach abgeholt werden", bittet die Polizei.