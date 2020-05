Die Stadt Andernach plant ein dreiwöchiges Auto-Kultur-Programm. Das hat der Kulturausschuss der Stadt am Dienstag beschlossen. Dafür soll auf dem Gelände am Jugendzentrum ein Autokino eingerichtet werden – mit Platz für rund 350 Autos. Die Stadt will dort drei Wochen lang nicht nur Filme zeigen, auch andere Kulturveranstaltungen, wie etwa Konzerte sollen dort stattfinden. Das genaue Programm müsse aber erst noch festgelegt werden. Der geplante Beginn ist den Angaben zufolge in rund einem Monat.