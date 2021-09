Kaltwassergeysir in Andernach schießt wieder in die Höhe

Der Kaltwasser-Geysir in Andernach

Der Kaltwasser-Geysir in Andernach (Archivbild) dpa Bildfunk Thomas Frey

Vor mehr als 100 Jahren wurden auf der Rhein-Halbinsel Namedyer Werth erstmals aufsteigende Gasblasen beobachtet. 1903 wurde dort gebohrt, seitdem konnte der damals so genannte "Namedyer Sprudel" in regelmäßigen Abständen bewundert werden. Das heute 350 Meter tiefe Bohrloch füllt sich regelmäßig mit Grundwasser, das mit Kohlenstoffdioxid aus dem Gestein gesättigt ist, das durch Vulkanausbrüche in der Region entstanden ist. Etwa alle zwei Stunden ist der Druck so groß, dass der Geysir ausbricht.