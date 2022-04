Mörder von Fritz von Weizsäcker ist tot

Der Mörder des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker ist tot. Der Mann aus Andernach sei vor vier Tagen in seinem Zimmer in einem psychiatrischen Krankenhaus gefunden worden, bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft. Es werde ein Todesermittlungsverfahren geführt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht. Der Mann aus Andernach hatte den Mediziner und Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Ende 2019 bei einem Vortrag in Berlin erstochen. Der Täter litt laut Gutachten an einer psychischen Störung. Er war im Sommer 2020 wegen Mordes an dem Mediziner und versuchten Mordes an einem Polizisten zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.