Der mittelalterliche Runde Turm ist das Wahrzeichen der Stadt Andernach. Hier soll ein neues Museum und ein Info-Zentrum über die "Essbare Stadt" entstehen - mit Millionen-Hilfe vom Bund.

Nach Angaben des Bundesbauministeriums ist Andernach die einzige Stadt aus Rheinland-Pfalz, die es 2022 auf die Gewinnerliste der "Nationalen Projekte des Städtebaus" geschafft hat. Das bedeutet, dass die Stadt einen Zuschuss von über 4,6 Millionen Euro für ihr Projekt "Culinacum am Runden Turm" bekommen soll. Insgesamt fördert der Bund in diesem Jahr 18 Vorhaben in ganz Deutschland, die national oder international als beispielhafte Vorreiter wahrgenommen werden.

Mit dem Projekt der "essbaren Stadt" ist Andernach ein Vorreiter und findet inzwischen Nachahmer. Stadt Andernach/Pressestelle

Millionenprojekt soll Impulse für die ganze Innenstadt geben

Für das Projekt "Culinacum" soll am Runden Turm aus dem 15. Jahrhundert ein 5.500 Quadratmeter großes Gelände völlig neu strukturiert werden. Es liegt in der Altstadt an der Stadtmauer - in unmittelbarer Nähe von Dutzenden Baudenkmälern aus acht Jahrhunderten. Dieses Herzstück der Andernacher Stadtgeschichte ist auch Teil der Schutzzone des Projekts UNESCO-Welterbe Mühlsteinrevier Rhein-Eifel, das schon auf der Vorschlagsliste des Landes Rheinland-Pfalz steht. Trotzdem wurde dieses Gelände jahrzehntelang nur als Parkplatz genutzt, inzwischen ist dort eine Rasenfläche.

Projekt soll innerhalb von fünf Jahren in Andernach umgesetzt werden

Dort soll das schon lange diskutierte Stadtmuseum gebaut werden. Zudem soll nach Angaben der Stadt ein neues Zentrum über das Projekt "Essbare Stadt" informieren, mit dem Andernach seit zwölf Jahren auch international für Aufmerksamkeit sorgt und eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit einnimmt.

Auf einem Teil des Geländes soll auch neuer Wohnraum entstehen. Das Projekt soll innerhalb von fünf Jahren umgesetzt werden. Nach Angaben der Stadt Andernach wird es mindestens 6,9 Millionen Euro kosten.

Begehbare Stadtmauer in Andernach und Garten mit essbaren Pflanzen

Die Fassaden und die Dächer der Neubauten sollen mit essbaren Pflanzen begrünt werden. Zudem sollen in einem Museumsgarten am Stadtmuseum historische Nutzpflanzen angebaut werden - damit die Besucher die Geschichte auch fühlen, riechen und schmecken können, teilte die Stadt mit. Und die römisch-mittelalterliche Stadtmauer soll begehbar und ganz neu in Szene gesetzt werden.