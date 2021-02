In Andernach soll am Dienstag ein großes und tiefes Loch in einer Straße verfüllt werden, das dort am Wochenende entstanden ist. Nach Angaben eines Sprechers hatte Regenwasser die Straße unterspült. Eine Fachfirma soll jetzt das etwa 45 Zentimeter breite und ein Meter tiefe Loch schließen. Außerdem kontrolliere sie, ob der darunter liegende Kanal womöglich Schaden genommen hat.