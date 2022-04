Kultursommer mit vielen Open-Air-Events geplant

In Andernach sind von Mai bis September im Rahmen des Kultursommers etwa 20 Open-Air-Events geplant. Höhepunkt ist laut Kulturamt das Andernacher Sommer Open Air am ersten Juli-Wochenende: unter anderem mit der Kölschband, die "Höhner". Außerdem gibt es einen Street-Food-Market und das Food-Festival "Andernach schmeckt". Über die Sommermonate sind noch ein Open-Air Kino am Rheinufer und Aufführungen und Konzerte im Schlossgarten geplant. Die Andernacher Kulturnacht feiert in diesem Jahr außerdem 20jähriges Jubiläum mit Lesungen, Konzerten und Ausstellungen. Nach zwei Jahren Pandemie sei es schön, wieder unter normalen Umständen zu planen, sagte ein Sprecher des Kulturamts.