per Mail teilen

Im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach haben sich 22 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Die Klinik teilte am Wochenende mit, dass sie deshalb keine planbaren Operationen durchführt und auch keine neuen Intensivpatienten mehr aufnimmt. Zurzeit würden deshalb Patienten, die auf der Intensivstation versorgt werden müssen, nur in umliegenden Krankenhäuser behandelt. Im St. Nikolaus-Stiftshospital selbst werden den Angaben zufolge nur akute Notfälle behandelt, außerdem können Schwangere dort noch ihre Kinder zur Welt bringen.

Hintergrund ist, dass im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach bei 4 Ärzten, 16 Pflegekräften und zwei Mitarbeitern aus dem technischen Dienst das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Außerdem werden dort gerade 8 Corona-Patienten betreut. Bei einem Teil der Mitarbeiter und bei drei Patienten sei noch nicht geklärt, wie sie sich mit Corona infiziert haben, heißt es. Vorsorglich wurden die Mitarbeiter des angrenzenden Seniorenstifts und des Medizinischen Versorgungszentrums getestet, dort seien aber alle Tests negativ gewesen.