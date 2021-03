Beim Landesfinale von „Jugend forscht“ bei der BASF in Ludwigshafen haben gleich zwei Forscherteams aus der Vorderpfalz einen ersten Platz belegt. Sie kommen aus Neustadt und Speyer. Das Team aus Neustadt hat sich den Sieg in der Kategorie Mathematik/Informatik gesichert. Die beiden Jugendlichen haben eine App entwickelt, die anhand von Weinblättern Krankheiten der Traube erkennen kann. Der Schüler aus Speyer hat in der Kategorie Biologie gewonnen. Er hat sich mit neuen Formen von Unkrautvernichtungsmitteln beschäftigt. Insgesamt 33 Projekte hatten sich für den rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb bei der BASF in Ludwigshafen qualifiziert. Auf die Sieger wartet jetzt das Bundesfinale Ende Mai in Heilbronn. mehr...