Beim Beladen eines Güterschiffs im Andernacher Hafen haben heftige Windböen mit Starkregen am Freitag einen großen Schaden verursacht. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, wurde ein etwa 700 Kilogramm schweres Edelstahl-Lukendach von elf Metern Länge und zwei Metern Breite aus den seitlichen Halterungen gerissen und über Bord geschleudert. Mit Hilfe von Tauchern und des Sonars an Bord des 135 Meter langen Gütermotorschiffes wurde das im Rhein versunkene Lukendach geortet und geborgen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Besatzungsmitglieder an Deck.