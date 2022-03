Kaltwasser-Geysir startet in die Saison

In Andernach könnten Besucher von Sonntag an wieder sehen, wie die Fontäne des größten Kaltwasser-Geysirs der Welt in die Höhe schießt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen können sie den Angaben zufolge jetzt auch wieder das Museum besuchen. Der Andernacher Geysir ist eine Touristenattraktion im Norden von Rheinland-Pfalz, die jedes Jahr während der Saison zehntausende Besucher anzieht. Im vergangenen Jahr kamen wegen der verkürzten Saison nur etwa 25.000 Besucher: Ende Juni war bei einer Havarie eines Tankschiffs der Anlegesteg am Namedyer Werth beschädigt worden. Der Geysir konnte deshalb erst wieder ab Mitte September angefahren werden. 2019 waren etwa dagegen rund 143.000 Besucher am Geysir gezählt worden.