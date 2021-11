Schwierige Saison für Kaltwasser-Geysir

In Andernach haben in dieser Saison etwa 25.000 Besucher den Kaltwasser-Geysir auf der Insel Namedyer Werth besucht. Das hat die Geysir Info GmbH mitgeteilt. Die Saison, die am Sonntag endet, begann demnach wegen Corona-Beschränkungen erst Anfang Juni. Zudem seien weniger Personen als sonst auf dem Schiff zum Geysir zugelassen gewesen. Ende Juni war bei einer Havarie eines Tankschiffs der Anlegesteg am Namedyer Werth beschädigt worden. Der Geysir konnte den Angaben zufolge erst wieder ab Mitte September angefahren werden. In der Geysir-Saison 2018 und 2019 vor der Corona-Pandemie waren laut Geysir-Info GmbH jeweils mehr als 140.000 Besucher am größten Kaltwasser-Geysir der Welt gezählt worden.