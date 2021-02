per Mail teilen

In Andernach ist es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen. Nach Polizeiangaben ist der 47-jährige Fußgänger dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann wahrscheinlich stark betrunken gewesen. Ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Unfall in Andernach rekonstruieren. Dem Fußgänger wurde eine Blutprobe entnommen.