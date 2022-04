Dreck-weg-Aktionen in Andernach und im ganzen Westerwaldkreis

In Andernach räumen die Bürger am Samstag den Dreck auf öffentlichen Straßen und Plätzen weg. Auch im ganzen Westerwaldkreis wird wilder Müll eingesammelt. Die Aktion steht unter dem Motto "Saubere Landschaft". Ab 10:30 Uhr befreien nach Angaben der Kreisverwaltung in Montabaur in über 150 Gemeinden Freiwillige die Wiesen und Wälder vom Müll: Sie sammeln alles ein, was dort nicht hingehört – alte Pappbecher und Zigarettenkippen, Altölkanister, kaputte Elektrogeräte oder ganze Autowracks. Der Westerwälder Landrat Schwickert selbst hilft in der Ortsgemeinde Borod mit. Auch in Andernach wird Müll eingesammelt. Die Aktion "Andernach räumt auf" geht bis 13 Uhr. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird an zwölf Schwerpunkten in und rund um die Kernstadt der Müll von Straßen und Plätzen gesammelt. Danach wird alles auf dem Marktplatz aufgehäuft.