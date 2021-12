Großer Andrang bei Booster-Impfungen in Andernach

Die Rhein-Mosel-Fachklinik bietet zwei Tage lang Booster-Impfungen auf ihrem Gelände an. Die Drive-In-Impfaktion sorgte am Dienstag für Stau in der Andernacher Innenstadt.

Am Mittwochvormittag sind nur wenige Autos da, die Impfwilligen warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Am Tag zuvor sah das noch anders aus: lange Schlangen, Stau bis in die Innenstadt. "Wir sind heute einfach besser organisiert", sagt Markus Wakulat, Pressesprecher der Fachklinik.

Die Impfaktion für alle Menschen ab 18 Jahren geht über zwei Tage. Termine für die Booster-Impfung gibt es nicht. Verimpft wird zum Großteil Moderna, nur ein Drittel der Impfdosen ist von BioNTech. Am ersten Impftag wurden nach Angaben der Klinik rund 800 Impfungen verabreicht. Heute können sich Impfwillige noch bis 15 Uhr boostern lassen. Das gilt allerdings nur für Personen, deren Impfung schon länger als fünf Monate her ist, wer also vor dem 1. Juli seine zweite Impfung hatte.

Booster-Impfungen im Auto

Bei der Drive-In-Aktion fahren die Impfwilligen mit ihrem Auto auf das Gelände und bleiben während des gesamten Impfvorgangs sitzen. Laut Klinik dürfen nur Pkw mit maximal vier Personen kommen, damit die Mitarbeitenden der Klinik alle im Auto sitzenden Personen erreichen können, ohne sich hinein beugen zu müssen. Kleinbusse und Lkw sind nicht zugelassen, auch Fußgänger und Radfahrer dürfen nicht auf das Gelände.

Hier können Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen

Die "Impfstraße ohne Begegnungsverkehr" beginnt laut Klinik am Lieferantentor der Klinik in der Kurt-Schumacher-Straße, führt an der Großküche und dem Lager entlang und endet auf dem Parkplatz für Mitarbeitende. Die Ausfahrt erfolgt über den Rennweg.

Für die Impfung bleiben die Impfwilligen in ihrem Auto sitzen. Mitarbeiter der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach impfen die Personen durch das heruntergelassene Fenster. SWR

Team der Fachklinik hält sich an Stiko-Empfehlung

Die 18- bis 29-Jährigen erhalten die Impfstoffe von BioNTech, Moderna wird nur an über 30-Jährige verimpft. Welches Vakzin die Impfwilligen bekommen, können sie sich nicht aussuchen. Das Team der Fachklinik hält sich nach eigenen Angaben streng an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Der Fokus liegt darauf, viele Menschen zu impfen.

Impfwillige müssen mit Wartezeiten rechnen

Nach Angaben der Klinik müssen die Impfwilligen mit Wartezeiten rechnen. Wenn möglich, sollten sie sich im Vorfeld über mögliche Risiken und Nebenwirkungen der Impfung informieren. Pflegedirektorin Rita Lorse erklärt: "Natürlich führen wir bei Bedarf auch kurze Informationsgespräche durch", sagt er. Komplexe Aufklärungsgespräche könne man nicht anbieten. "Der Fokus liegt darauf, viele Menschen zu impfen."