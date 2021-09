An der Ahr gibts wieder Bargeld

Die Menschen im Ahrtal können in den meisten von der Flut betroffenen Orten wieder Bargeld abheben. Nach Angaben der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel und der Kreissparkasse Ahrweiler sind vielfach wieder Geldautomaten aufgestellt worden. Allerdings noch nicht in Mayschoß und Altenahr, so die Kreissparkasse. Dort sollen ab Mitte Oktober wieder Automaten einsatzbereit sein. Außerdem seien mobile Sparkassenbusse im Ahrtal unterwegs. Nach Angaben der Volksbank sind die Filialen in Antweiler und Altenahr noch geschlossen. In Altenahr soll so schnell wie möglich aber ein mobiler Geldautomat aufgestellt werden. Bei beiden Banken können Kunden inzwischen auch wieder auf ihre Schließfächer zurückgreifen. Allerdings sei Wasser und Schmutz in die Fächer eingedrungen, heißt es von der Kreissparkasse. Bei der Flut verlorene Giro- oder Kreditkarten seien schnell ersetzt worden, so Kreissparkasse und Volksbank.