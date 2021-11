Lastwagen-Attacke: Prozess-Neuauflage erst 2022

In der teilweisen Neuauflage des Prozesses rund um die Limburger Lkw-Attacke muss sich der Angeklagte erst ab dem 11. Februar 2022 vor Gericht verantworten. Drei Verhandlungstermine sind dafür angesetzt. Das berichtet die Rhein-Zeitung unter Berufung auf das Limburger Landgericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil von neun Jahren Haft aus erster Instanz aufgehoben. Die Bundesrichter sahen das Mordmerkmal der Heimtücke als nicht tragfähig belegt an. Die grundsätzliche Verurteilung wegen versuchten Mordes bleibt davon jedoch unangetastet. Der Angeklagte ist im Oktober 2019 mit einem Lkw absichtlich in wartende Autos an einer Ampel gefahren - 18 Menschen wurden dabei verletzt.