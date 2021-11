Die Polizei ist am Dienstag mit einem großen Aufgebot an einer Schule in Boppard im Einsatz gewesen. Nach Angaben eines Sprechers ist dort gegen 10:30 Uhr ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Dieser stellte sich laut Polizei allerdings als Fehlalarm heraus. "Nachdem zahlreiche Einsatzkräfte den Schulkomplex komplett durchsucht haben, ergaben sich keine Hinweise auf eine Bedrohungslage", teilte ein Sprecher mit. Verletzte habe es nicht gegeben, die Kinder und Jugendlichen seien wohlauf und würden von den Eltern abgeholt beziehungsweise von Lehrern betreut. Womöglich habe ein technischer Grund für den Fehlalarm vorgelegen. In der Nähe der Schule hätten Bauarbeiten stattgefunden. Ob ein Zusammenhang besteht, werde untersucht.