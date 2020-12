per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten beim Online-Versandhändler Amazon in Koblenz zu einem Streik aufgerufen. Schon in der Nachtschicht am Donnerstag legten die ersten Mitarbeiter die Arbeit nieder. Wegen der Corona-Pandemie sei bis Samstag ein stiller Streik ohne Kundgebungen geplant. Verdi fordert Amazon auf, sich dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel anzuschließen. Ende November hatten laut Verdi 570 der etwa 1.800 festangestellten Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich dieses Mal noch mehr Beschäftigte beteiligen. Auswirkungen auf die Kunden habe der Streik nicht, teilte ein Sprecher von Amazon mit. Die meisten Mitarbeiter würden ganz normal weiterarbeiten. Laut Verdi müsse Amazon wegen des Streiks einen Großteil der Bestellungen auf andere Logistikzentren umleiten.