Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert alle Beschäftigten, die beim Onlinehändler Amazon beschäftigt sind, am Montag und Dienstag zum ganztägigen Stillen Streik auf. Die Gewerkschaft will die Anerkennung von Tarifverträgen erreichen.

"Wir dürfen nicht lockerlassen", sagt die für Amazon zuständige Gewerkschaftssekretärin Petra Kusenberg. Das Unternehmen habe in der Zeit des Lockdowns, als viele andere Händler ihre Beschäftigten entweder in Kurzarbeit oder sogar in die Arbeitslosigkeit geschickt hätten, einen Umsatzzuwachs erfahren.

Dieser habe es notwendig gemacht, am Standort Koblenz etwa 700 neue Mitarbeiter einzustellen, heißt es in einer Mitteilung des Verdi-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland. Nur so sei das enorme Arbeitsaufkommen zu bewältigen gewesen. In Koblenz sind laut Angaben von Verdi etwa 1.700 Personen bei Amazon beschäftigt. Kusenberg wirft dem Unternehmen vor, nur "Geld zu scheffeln". Es sei dabei nicht bereit, "seinen Beschäftigten einen Mindeststandart, wie den Tarifvertrag für den Einzel-und Versandhandel Rheinland-Pfalz, zukommen zu lassen."

Verdi fordert Anerkennung rheinland-pfälzischer Tarifverträge

Die Gewerkschaft fordert deshalb, Amazon müsse die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels Rheinland-Pfalz anerkennen. Ebenso müsse das Unternehmen die Verantwortung für die Gesundheit seiner Mitarbeiter übernehmen. Verdi will daher einen "Tarifvertrag zu Guter und Gesunder Arbeit" abschließen. "Und zwar jetzt erst recht, da Amazon nun auch Mitglied im Arbeitgeberverband des Deutschen Einzelhandels ist“, so Kusenberg.

Die aktuelle Situation in Bezug auf das Coronavirus mache es der Gewerkschaft nicht leichter, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, betont Verdi. Es müssten neue Wege gesucht werden, um eine Gefahr der Ansteckung auszuschließen. Deshalb würden die Beschäftigten am Montag und Dienstag zu ganztägigen Stillen Streiks unter dem Motto "bleib zuhause/stay at home" aufgerufen.

Streik an mehreren Standorten zuletzt im Juni

Mitarbeiter des Onlinehändlers hatten zuletzt Ende Juni zum sogenannten Black Friday an mehreren Standorten die Arbeit niedergelegt. Streiks fanden in Koblenz, Bad Hersfeld (Hessen), Rheinberg, Werne (beide Nordrhein-Westfalen) und Leipzig (Sachsen) statt.