Unbekannte haben am Wochenende an der stillgelegten Strecke der Hunsrückbahn ca. 100 Meter Alugeländer gestohlen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei Simmern benutzten der oder die Täter wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug, um die Geländer-Teile weg zu schaffen - möglicherweise sogar einen Lkw. Die Polizei geht davon aus, dass auch der Abbau längere Zeit gedauert hat.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei fragt jetzt, ob jemand übers Wochenende an der Bahnbrücke in der Nähe der Kläranlage in Simmern etwas Verdächtiges beobachtet hat. Sie bittet um Hinweise.