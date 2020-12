Auch viele Kirchengemeinden im Norden von Rheinland-Pfalz bieten wegen der Corona-Bestimmungen alternative Weihnachtsgottesdienste an. So finden etwa Krippenfeiern oder Gottesdienste heute an Heilig Abend im Freien statt oder werden live im Internet übertragen.



Die evangelische Kirchengemeinde Pfaffendorf überträgt heute Nachmittag einen Gottesdienst live per Video aus der Kirche. Der Link auf der Internetseite wird um kurz vor 17.00 Uhr freigeschaltet. Außerdem ist geplant, dass ein Gemeindebus auf den Schulhöfen in den Stadtteilen Arenberg, Niederberg und Immendorf hält, dann wird ein halbstündiger Gottesdienst im Freien gefeiert. Auch im Dekanat Heller- Daadetal im Westerwald gibt es Freiluftgottesdienste, etwa in Sassenroth oder in Dernbach vor der Turnhalle. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Koblenz-Metternich hat vorab einen Weihnachtsgottesdienst für junge Familien gedreht, der auf der Internetseite abrufbar ist. In Bad Neuenahr-Ahrweiler fällt nach Bistumsangaben an Heiligabend der Gottesdienst „Weihnachten anders“ auf einem Schulhof wegen der Corona-Pandemie aus.