Die Pfarreien und kirchlichen Institutionen im Norden des Landes müssen ihre Gottesdienste an Weihnachten in diesem Jahr anders gestalten als sonst. Viele Veranstaltungen sind deutlich verkürzt geplant oder sollen im Freien stattfinden.

Die Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler bietet sechs Christmetten, Krippenfeiern und Weihnachtsgottesdienste an - zum Beispiel für Familien oder Trauernde. Neben Kirchen sollen dort auch Kapellen oder Kirchenvorplätze genutzt werden. Es finden aber auch Gottesdienste am Ahr-Ufer oder auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Schule statt. Dort können Besucher einen ökumenischen Gottesdienst feiern.

Zehn-Minuten-Gottesdienste in Neuwied

Eine ökumenische Kinderkrippenfeier bietet das Dekanat Simmern-Kastellaun am Heiligen Abend auf dem Schlossplatz in Simmern an. In der Neuwieder Innenstadt laden die mennonitische Gemeinde, die Herrnhuter sowie evangelische und katholische Gemeinden in sieben Kirchen zu zehnminütigen Kurz-Gottesdiensten ein.

Voranmeldung in der Koblenzer Liebfrauenkirche

In der Pfarreiengemeinschaft Heller-Daadetal gibt es ebenfalls Freiluft-Gottesdienste, etwa in Sassenroth oder in Dermbach vor der Turnhalle.

Für die Weihnachtsmessen in der Koblenzer Liebfrauenkirche müssen sich Interessierte schon am 2. und 3. Advent nach den Gottesdiensten anmelden. Ein spontaner Besuch sei nicht möglich, teile das Pfarramt mit.