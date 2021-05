In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind am Kadaver einer Kuh leichte Fraßspuren von einem Fuchs und einem Wolf nachgewiesen worden. Das teilte das Mainzer Umweltministerium mit. Mithilfe von DNA-Spuren sei eine Fähe, also ein weibliches Tier, aus dem Leuscheider Rudel bestätigt worden. Das Rudel lebt seit einiger Zeit in der Region im Westerwald.

Die tote Kuh habe Ende April tief in einem schlammigen Bereich der Weide in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld festgesteckt. Vermutlich habe sich nicht mehr bewegen können. Woran genau die Kuh starb, bleibe weiter unklar, so das Umweltministerium in Mainz. Die Fraßspuren des Wolfes und des Fuchses könnten auch nach ihrem Tod entstanden sein.