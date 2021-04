per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 62-jährigen Mann aus Altenkirchen wegen des Verdachts des Totschlags. Er soll an Ostermontag seine 81-jährige Mutter mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und sie dabei vorsätzlich getötet haben. Bei der Tat soll der Westerwälder auch ein Messer benutzt haben. Der genaue Tatablauf und das Motiv seien noch unklar, so die Staatsanwaltschaft. Jetzt müsse geklärt werden, ob der Mann schuldfähig sei. Er befinde sich zurzeit in Untersuchungshaft.