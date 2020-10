per Mail teilen

Allein 2019 ist im Bereich des Forstamts Altenkirchen eine Fläche von rund 1.100 Hektar abgeholzt worden. Sie muss jetzt wieder aufgeforstet werden. Das stellt die Förster vor Probleme.

Forstamtsleiter Franz Kick findet drastische Worte, wenn es um die Zukunft des Waldes geht. Er steht am Rande einer rund 50 Hektar großen Fläche bei Pracht im Kreis Altenkirchen. Hier ragen nur noch Baumstümpfe aus der Erde, und das fast soweit das Auge reicht. Die Bäume mussten gefällt werden, weil sie stark vom Borkenkäfer befallen waren. Der konnte sich stark ausbreiten, weil die beiden vergangenen Sommer so extrem heiß und trocken waren.

Der Leiter des Forstamtes Altenkirchen, Franz Kick. SWR

In den kommenden Wochen sollen die Brachflächen wieder aufgeforstet werden. Etwa die bei Pracht. Douglasien, Küstentannen und Traubeneichen sollen beispielsweise neu angepflanzt werden. Doch dabei gibt es Probleme, genug Setzlinge zu bekommen.

"Die Baumschulen haben nicht genug Pflanzgut, damit wir das hier sinnvoll bepflanzen können." Forstamtsleiter Franz Kick

Die Förster im Kreis Altenkirchen setzen daher auch auf Bäume, die ganz natürlich wieder nachwachsen. Da werden auch wieder Fichten dabei sein. Aber eben nicht nur Fichten. Forstamtsleiter Franz Kick hätte gerne eine Mischung verschiedener Baumarten auf den kahl geschlagenen Flächen im Westerwald. Das verteile das Risiko, sagt er. Wenn etwa die Eichen absterben würden, könnten sie durch die anderen Baumarten ersetzt werden.

Viel Holz wurde zuletzt in Fernost verkauft. SWR

Allein im vergangenen Jahr ist eine Fläche von rund 1.100 Hektar im Kreis Altenkirchen abgeholzt worden, sagt Franz Kick. Das ist etwa so viel wie 1.500 Fußballfelder. Das ist viel zu viel für die heimische Holzwirtschaft. Überall stapeln sich gerade die Stämme im Wald.

"Wenn wir den Fernost-Markt nicht hätten, sähe es ganz schlecht aus." Forstamtsleiter Franz Kick

Viel Holz ging daher in den letzten Monaten in Containern mit dem Schiff nach Asien: Vor allem nach China, aber auch nach Vietnam, Korea oder Japan. Doch jetzt ist auch dieser Absatzmarkt wegen der Corona-Pandemie fast zum Erliegen gekommen.

Hier soll am besten ein neuer Mischwald wachsen, mit mindestens zehn verschiedenen Baumarten, sagt Forstamtsleiter Franz Kick. SWR

Schwere Zeiten für den Wald im Kreis Altenkirchen und Förster wie Franz Kick. Er hofft, dass die Sommer in diesem und in den kommenden Jahren nicht wieder so heiß und trocken werden wie 2018 und 2019. Dann könnte sich der Wald wieder erholen.

Sonst aber könnten sich die Probleme so verschärfen, dass Waldwirtschaft nicht mehr rentabel sein könnte, fürchtet Forstamtsleiter Franz Kick. "Also wenn wir sieben, acht Jahre haben wie 2018, dann ist hier Schluss mit Waldwirtschaft. Dann haben wir hier Steppe."