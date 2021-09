Fritteuse brannte in Schnellrestaurant

In einem Schnellrestaurant in Altenkirchen hat am Abend eine Fritteuse gebrannt. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants, die Rauch eingeatmet hatten, wurden nach Angaben der Polizei vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen mussten über Nacht dort bleiben. Die Gäste konnten das Schnellrestaurant ohne Probleme verlassen. Mehrere Feuerwehren aus Altenkirchen und Umgebung waren im Einsatz. Ursache für den Brand der Fritteuse war nach ersten Untersuchungen ein defekter Heizstab.