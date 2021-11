per Mail teilen

Die parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, will nach eigenen Angaben neue Landrätin im Kreis Ahrweiler werden. Damit gibt es bereits zwei Kandidaten für das Amt.

Die Entscheidung zu kandidieren, sei ihr nicht leicht gefallen, sagte Cornelia Weigand am Mittwoch dem SWR. Viele Menschen hätten ihr gegenüber aber den Wunsch geäußert, dass sie für das Amt der Landrätin kandidieren solle, so die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, die keiner Partei angehört.

"Der Wiederaufbau dieser Region bleibt mein Ziel", schreibt Weigand in einer Pressemitteilung. Sie hoffe, dass sie als Landrätin mehr für die gesamte Region tun könne.

Weigand wandte sich in Brandbrief an Merkel

Die 50-jährige Biologin ist seit 2019 Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr. Seit der Flutkatastrophe im Juli ist Weigand in der Öffentlichkeit sehr präsent. Schon wenige Tage nach der Flut kritisierte sie den damaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) im SWR, er habe zu spät den Katastrophenalarm ausgerufen.

Wenig später wandte sich Weigand zusammen mit Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern ihrer Verbandsgemeinde in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Darin forderte sie unbürokratische Hilfe für die zerstörten Regionen.

Damit ihre Kandidatur auch formell gilt, muss sie bis zum 6. Dezember 230 Unterschriften von Wählerinnen und Wählern aus Ahrweiler gesammelt haben. Bis zu diesem Datum können sich auch noch weitere Kandidaten zur Wahl aufstellen lassen.

Horst Gies (CDU) derzeit einziger Gegenkandidat

Derzeit hat neben der parteilosen Weigand auch der Landtagsabgeordnete und Erster Beigeordneter im Kreis, Horst Gies (CDU), sein Interesse an dem Amt angekündigt. Ein Kreisparteitag soll am kommenden Dienstag endgültig über die Kandidatur von Gies entscheiden. Der CDU-Politiker führt bereits seit August die Kreisverwaltung als Vertretung für Landrat Jürgen Pföhler.

Pföhler war im August krank geschrieben worden, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Seit November ist Pföhler im vorzeitigen Ruhestand.

Die Landratswahl in Ahrweiler soll am 23. Januar 2022 stattfinden. Eine mögliche Stichwahl ist für den 6. Februar angesetzt.