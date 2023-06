Nach aktuellen Zahlen brauchen etwa 400 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Organspende: Ältere können dabei über eine spezielle Liste gezielt Organe älterer Spender vermittelt bekommen.

Veronika Wilhelm aus der Nähe von Trier ist 66 Jahre alt. Sie arbeitet gerne im Garten und genießt das Leben. Das ist möglich durch gespendete Organe. Vor einigen Jahren brauchte Veronika Wilhelm wegen einer chronischen Krankheit eine neue Lunge. Bei der Transplantation, sagt sie, seien ihr beide Nieren ausgefallen. Also brauchte sie auch eine neue Niere. Zwei Jahre lang war sie anschließend auf Dialyse angewiesen.

Veronika Wilhelm nach der Nierentransplantaion. Die Organspende hat ihr Leben gerettet. Veronika Wilhelm, privat

"Old for old": Europäisches Programm für ältere Organspender

Dann erfuhr sie vom "European Senior Program Transplantation", das umgangsprachlich auch "Old for Old" genannt wird. Bei diesem Programm werden Organe von Spendern, die über 65 Jahre alt sind, an Empfänger in der gleichen Altersgruppe vermittelt und transplantiert.

"Mir wurde gesagt, dass das ein älteres Organ ist, aber mir war das egal, es war ja funktionstüchtig und ich bin ja auch keine 20 mehr."

Veronika Wilhelm ließ sich auf diese spezielle Warteliste setzen und bekam nach nur drei Monaten nachts einen Anruf, dass es eine geeignete Spenderniere für sie gebe: "Da sind wir dann hin nach Homburg in die Klinik, OP und am anderen Tag konnte ich schon wieder vors Bett gehen. Mir wurde gesagt, dass das ein älteres Organ ist. Aber mir war das egal, es war ja funktionstüchtig und ich bin ja auch keine 20 mehr."

So läuft eine Organspende ab In Deutschland ist die Stiftung Eurotransplant für die Zuteilung von Spenderorganenen verantwortlich. Wird ein neuer Patient oder eine neue Patientin einem Transplantationszentrum gemeldet, speist das Zentrum alle wichtigen Merkmale in die zentrale Datenbank von Eurotransplant ein. Wettlauf gegen die Zeit Sobald ein potentieller Spender zweifelsfrei für hirntot erklärt wird und eine Zustimmung zur Organspende vorliegt, werden auch seine Daten übermittelt. Ein wichtiges Merkmal ist zum Beispiel die Blutgruppe. Eurotransplant bestimmt mit Hilfe eines komplexen Computerverfahrens für jedes verfügbare Organ eine Matchliste. Das Transplantationszentrum des am höchsten gelisteten Patienten auf der Warteliste wird kontaktiert. Nach Entnahme der Organe bleiben nur wenige Stunden bis sie transplantiert werden müssen. Denn die fehlende Durchblutung kann das Organ schädigen. Während des Transports müssen die Organe zudem konserviert und gekühlt werden. Zeitgleich wird die Organempfängerin oder der Organempfänger auf die bevorstehende Transplantation vorbereitet.

Andreas Molitor: "Ältere Organe sind keine Organe zweiter Klasse"

"Drei Menschen sterben jeden Tag in Deutschland, weil sie kein Spenderorgan bekommen", sagt Dr. Andreas Molitor. Er ist Oberarzt und Transplantationsbeauftragter am Evangelischen Stift in Koblenz. Der Mediziner ist froh, dass es das "European Senior Programm Transplantation" gibt".

Mit Hilfe dieses Sonderprogramms für Senior-Patienten könne viel mehr Menschen geholfen werden. Insgesamt sei das Programm ein Erfolg, die Transplantation älterer Organe sei durchaus sinnvoll und effektiv.

"Drei Menschen sterben jeden Tag, weil sie kein Spenderorgan bekommen."

"Es gibt keine Altersgrenze bei der Organspende. Viele Menschen denken, ich bin schon 65 und von mir will eh keiner mehr ein Organ haben, das ist aber nicht so. Das richtet sich nicht nach dem Alter primär, sondern nach der Funktion der Organe," sagt Molitor. Das habe nichts mit Organen zweiter Klasse zu tun, sagt der Mediziner Molitor. Für viele sei es vielmehr die einzige Chance, überhaupt an ein Spenderorgan zu kommen.

400 Menschen in Rheinland-Pfalz warten auf ein Organ Ende April standen 400 Menschen in Rheinland-Pfalz auf der Warteliste für eine Transplantation, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte. 2022 war die Zahl der Organspenden gesunken. In Rheinland-Pfalz wurden 109 Organe gespendet, 85 weniger als ein Jahr zuvor. Bis Ende April wurden in Rheinland-Pfalz 26 Organe transplantiert, vergangenes Jahr zu dieser Zeit waren es 45.

Koblenzer Arzt: Ältere Spenderorgane werden nur regional vermittelt

Nach Angaben des Mediziners müssen ältere Organe sehr viel schneller vom Spender zum Empfänger gelangen als Organe von jungen Menschen. Denn ihre Durchblutung sei schlechter als bei einem jüngeren Organ, sobald es entnommen wurden. Deshalb werden ältere Organe auch nicht international, sondern regional vermittelt. Über eine spezielle Warteliste.

Dr. Andreas Molitor ist Transplantationsbeauftragter des Evangelischen Stifts in Koblenz. Er ist überzeugt vom Programm "Old for old", bei dem Organspenden älterer Menschen gezielt an betroffene Patienten der gleichen Alterklasse vermittelt werden. SWR

So wie bei Veronika Wilhelm. Sie ist überglücklich mit ihrer neuen Niere: "Ich bin für meine Verhältnisse gesund, was ich seit vielen Jahren schon nicht mehr war. Das war die beste Entscheidung meines Lebens!"