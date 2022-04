"Alte Lahnbrücke" wird saniert

per Mail teilen

Die "Alte Lahnbrücke" in Limburg wird von Montag an wegen Sanierungsarbeiten für den Autoverkehr komplett gesperrt. Wie die Stadt Limburg mitteilt, kann es dadurch zu starken Verkehrseinschränkungen kommen. Die Umleitungen seien ausgeschildert. Auch die Linienbusse seien von der Sperrung betroffen, teilte ein Sprecher mit. Fahrgäste müssten sich auf Verspätungen einrichten und mehr Zeit einplanen. Für Radfahrer und Fußgänger bleibt die Brücke geöffnet. Bei der Sanierung werden die sogenannten Kragarme, die ursprünglich dazu dienten die Brücke zu verbreitern, erneuert. Dafür müsse die Brüstung und der Bordstein abgerissen werden, so die Stadt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten soll die Brücke auch sicherer für Radfahrer werden. Die Stadt Limburg rechnet nach eigenen Angaben mit etwa 1,3 Millionen Euro Kosten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Spätherbst dauern.