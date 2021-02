Das ist gerade noch mal gut gegangen: Zwei 14-Jährige brachen am Donnerstag auf dem zugefrorenen See einer früheren Tongrube bei Alpenrod ein - einer musste gerettet werden.

Die beiden 14-Jährigen liefen nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf den zugefrorenen See der ehemaligen Tongrube des Anglervereins in Alpenrod. Als sie etwa in der Mitte waren, sei das Eis brüchig geworden und habe nachgegeben. Die beiden Jugendlichen brachen in das eiskalte Wasser ein. Einer konnte sich aber selbst ans Ufer retten und die Rettungskräfte alarmieren.

Jugendliche beide stark unterkühlt

Feuerwehrleute konnten den anderen Jugendlichen, der noch im Wasser war, dazu anleiten, mit gezielten und vorsichtigen Bewegungen ans Ufer zu kommen. Dort zogen sie ihn dann mit einem Seil aus dem Wasser. Die beiden Jugendlichen waren den Angaben zufolge stark unterkühlt und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Eis zu dünn: Feuerwehren warnen vor Betreten von zugefrorenen Seen

Jugendlicher Leichtsinn bei Tauwetter

Die Polizei im Westerwald weist nach diesem Einsatz erneut darauf hin, wie gefährlich es sein kann, zugefrorene Gewässer zu betreten. Man könne den Vorfall nur mit "jugendlichem Leichtsinn" erklären, sagte ein Sprecher. Die Temperaturen hätten deutlich über null Grad gelegen.

Die Polizei warnte erneut eindringlich davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Gerade bei Tauwetter könne man im Eis einbrechen und somit unterkühlen oder ertrinken. Offiziell würden Eisflächen nur dann freigegeben, wenn sich dort eine mindestens 16 Zentimeter dicke Eisschicht gebildet habe.