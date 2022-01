In Limburg gilt ab Mittwoch in der Innenstadt ein Alkoholverbot sowie eine Maskenpflicht. Das hat der Landkreis Limburg-Weilburg mitgeteilt. Nach Angaben des Kreises darf dann an verschiedenen Straßen und Plätzen ganztätig kein Alkohol konsumiert werden. Die Maskenpflicht gilt in Einkaufszentren und Fußgängerzonen werktags von 7 bis 21 Uhr. Als Grund nennt der Kreis die gestiegenen Inzidenzwerte.